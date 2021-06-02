شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، هي عدد من الأخبار التي شهدتها الساحة وكان أبرزها وقع منتخب مصر للصالات في مجموعة واحدة مع روسيا وأزبكستان في كاس العالم لكرة الصالات، والأهلى يتفق مع معلول على البقاء فى تونس عقب معسكر نسور قرطاج.

بالأرقام.. ماذا قدم ثلاثى الزمالك قبل الانضمام للمنتخب الأولمبى

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

منتخب مصر مع روسيا و أوزبكستان بكأس العالم لكرة الصالات

جاء منتخب مصر لكرة قدم الصالات بالمجموعة الثانية، في نهائيات مونديال كرة الصالات الذي يقام بليتوانيا في الفترة من 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 202 المقبل. تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لوضع سقف مالي للتجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة، لمحاربة أزمة المغالاة في الطلبات المالية التي يقوم بها اللاعبون عند تجديد تعاقدهم مع النادي. اتجاه لتحديد سقف مالي لتجديد اللاعبين فى الزمالك

كارتيرون يُعيد تقييم الحراس الثلاثة قبل فرمان الاستغناء النهائى يستغل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الراحة من المباريات والتى تصل لأسبوعين لإعادة ترتيب أوراقه، سواء على المستوى الفني باستغلال تلك الفترة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ضغطا كثيفا للمباريات، ما منع المدير الفني من تصحيح الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون بالشكل الأمثل.

اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لانتهاء الدورى.. تعرف عليها

حدد مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 3 مواعيد لانتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الاجتماع مع الأندية أمس، حيث لم تتضح الصورة حول الموعد النهائى لانتهاء المسابقة.

الأهلى يتفق مع معلول على البقاء فى تونس عقب معسكر نسور قرطاج