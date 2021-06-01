شكرا لقرائتكم خبر عن 16 دولة تشارك في كأس العالم الجمباز الفني مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء الخميس المقبل بطولة كأس العالم الجمباز الفني رجال وأنسات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021 على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وتشارك 16 دولة في كأس العالم وهم أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

وحضر اللاعبون واللاعبات والحكام وكافة اللجان المشاركة في التنظيم داخل فندق الإقامة، وخضعوا لنظام الفقاعة الطبية الذي تطبقه اللجنة المنظمة، من أجل التصدي لفيروس كورونا، والسيطرة عليه طوال فترة البطولة.

وتحظى بطولة العالم للجمباز الفني باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث أن البطولة تقام للمرة الأولى في قارة أفريقيا وتحتضنها مصر.

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز على اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية التي طالبت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية جميع الوفود المشاركة في البطولة.