شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بيراميدز يرفض الاستمرار مع طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار لصفوف طلائع الجيش، حتى نهاية الموسم الجاري، الاستمرار مع فريق الطلائع، في الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، تحدث مع مهند لاشين، بشأن استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، حال عدم عودته لصفوف بيراميدز، وأكد اللاعب لمدير الكرة، أنه في حالة عدم عودته لصفوف النادي السماوي، فإنه يرغب في خوض تجربة جديدة مع أي من أندية الدوري الممتاز.

وظهر اللاعب صاحب الـ26 عامًا بمستوى مميز للغاية مع طلائع الجيش، هذا الموسم، حيث لعب 20 مباراة أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.