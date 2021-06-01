شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المصري يؤجل تجديد تعاقده بسبب الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عمر كمال عبد الواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تأجيل تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت "المصري اليوم" أن عمر كمال عبد الواحد، رفض تجديد تعاقده مع النادي المصري في الوقت الحالي، حيث أبلغ محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي البةرسعيدي بتأجيل حسم ملف تجديد تعاقده لنهاية الموسم الموسم الجاري، وذلك لدراسة جميع العروض المقدمة له.

وينتظر اللاعب لنهاية الموسم الجاري لمعرفة الموقف النهائي لناديي الأهلي والزمالك وبيراميدز من التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فضلاً عن أنه كلف أنور شلوفة، وكيل أعماله بالبحث له عن عروض في أحد الدوريات الخليجية.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا قدم مستوى مميز مع المصري هذا الموسم، حيث لعب 23 مباراة في بطولتي الدوري وكأس مصر ، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين، وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدوري الممتاز.