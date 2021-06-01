شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي الرئيس الإقليمي لهواوي لبحث سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مايكل لي الرئيس الإقليمي لشركة "هواوي" بشمال افريقيا، لمناقشة سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بمشروع التحول الرقمي، وذلك بحضور هالة عرندا نائب الرئيس التنفيذي لـ "هواوي" مصر للعلاقات الحكومية، مابن مدير عام العلاقات العامة ووسائل الاتصال، المهندس محمد فوزي مدير تنفيذي للمبيعات بشركة "هواوي" مصر.

أكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تسعي بشكل كبير بالإسراع في التوسع بمنظومة التحول الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجال الإدارة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري، من خلال التحول الرقمي في كافة جهات الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مصر الرقمية والتحول نحو حكومة رقمية، تقدم خدماتها للمواطن على نحو مميكن، إيماناً بأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة.

أشار "صبحي" الي أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال، مع إحدى أهم الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، مشيداً بالخطوة الاستباقية من شركة "هواوي" للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مبيناً أن التكنولوجيا هي السبيل الوحيد للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة مواكبة التحول الرقمي خلال السنوات القادمة، للحاق بسباق النمو والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جهته، أشار الرئيس الإقليمي لشركة "هواوي" بشمال افريقيا أن مصر من أهم دول المنطقة لما تتمتع به من ثقل على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فهي البوابة نحو إفريقيا والاستثمار فيها، وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري وتحقيق النمو السريع، وهو ما يعزز من ثقتنا في هذه السوق وتحقيقها مزيد من التطور على مدار الفترة القادمة.

وخلال اللقاء تم استعراض خبرة شركة "هواوي" في التحول الرقمي في المجالات المختلفة وتحديداً في مجال الرياضة، بالإضافة الي استعراض نماذج للتحول الرقمي داخل العديد من الاستادات العالمية ومنها استاد فريق اياكس الهولندي وفريق بروسيا دورتموند بألمانيا، كما تناول اللقاء أيضا بحث التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة هواوي داخل المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة.