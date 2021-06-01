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أحمد مجاهد: الدوري مش هيتلغي.. مش في دورة رمضانية إحنا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير كرة القدم المصربة، أنه لم يطلب أي ناد إلغاء بطولة هذا العام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «نحن غير متواجدين في دورة رمضانية حتى تطلب الأندية إلغاء مسابقة الدوري هذا العام، ولن يجرؤ أي مسؤول أن يتحدث في هذا الأمر».

وأكمل: «نحترم جميع الأندية والكل يعلم أهمية البطولة المصرية ونحن نُقدر جميع الأندية وسنحاول معالجة أي أخطاء حدثت خلال الفترة الأخيرة».

وواصل: «نحترم نادي الزمالك في طلباته بلعب المباريات المؤجلة أولا ونبحث لعب آخر 7 جولات في أوقات موحدة لتواجد مبدأ تكافؤ الفرص».

واختتم: «الحكام المصريين الأفضل دائما ولدينا حكم مصري في نهائي بطولة كرة القدم الشاطئية، وتواجد محمود عاشور كحكم فيديو في أولمبياد طوكيو وترشيح أمين عمر في مباريات كأس العالم القادمة بقطر».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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