شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الدوري مش هيتلغي.. مش في دورة رمضانية إحنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير كرة القدم المصربة، أنه لم يطلب أي ناد إلغاء بطولة الدوري المصري هذا العام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «نحن غير متواجدين في دورة رمضانية حتى تطلب الأندية إلغاء مسابقة الدوري هذا العام، ولن يجرؤ أي مسؤول أن يتحدث في هذا الأمر».

وأكمل: «نحترم جميع الأندية والكل يعلم أهمية البطولة المصرية ونحن نُقدر جميع الأندية وسنحاول معالجة أي أخطاء حدثت خلال الفترة الأخيرة».

وواصل: «نحترم نادي الزمالك في طلباته بلعب المباريات المؤجلة أولا ونبحث لعب آخر 7 جولات في أوقات موحدة لتواجد مبدأ تكافؤ الفرص».

واختتم: «الحكام المصريين الأفضل دائما ولدينا حكم مصري في نهائي بطولة كرة القدم الشاطئية، وتواجد محمود عاشور كحكم فيديو في أولمبياد طوكيو وترشيح أمين عمر في مباريات كأس العالم القادمة بقطر».