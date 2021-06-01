شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سموحة يقرر الرحيل في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمود عزت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الرحيل عن صفوف الفريق السكندري، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمود عزت، قرر الرحيل عن صفوف الفريق السكندري في نهاية الموسم الجاري، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق السكندري طوال الفترة الماضية، واعتماد الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، على خدمات رجب نبيل واللاعب الشاب محمد عبدالمنعم ومحمود البدري.

وبدأ اللاعب في البحث عن عروض في أندية الدوري الممتاز، للانتقال إلى أي منها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يُذكر أن محمود عزت، كان قريبًا من الانضمام لصفوف الإسماعيلي في الموسم الماضي، ولكن تمسك الجهاز الفني وقتها بخدمات اللاعب حال دون رحيله.