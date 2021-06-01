شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: استكمال دوري الموسم الماضي قرار غير مدروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد كرة القدم المصري، أن استكمال بطولة الدوري العام الماضي هي السبب في ضغط المسابقة هذا العام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لم أرى في حياتي أن تنتهي بطولة الدوري في شهر ديسمبر وكان لذلك الأمر تأثير كبير على المسابقات التي تأتي بعد ذلك.

وتابع:«لم يكن هناك أي وفرة في المسحات الخاصة بكورونا في ذلك التوقيت، وكان الاتحاد الدولي أعطى استثناء العام الماضي لجميع الاتحادات بسبب كورونا من أجل عودة الحياة من جديد لكرة القدم في كل دولة».

وواصل:«هذا العام هو مئوية إتحاد كرة القدم المصري ومن الصعب إلغاء البطولة هذا الموسم بأي شكل من الأشكال بسبب المئوية ونحاول الوصول إلى حلول ترضي الجميع».

واختتم:«حتى الآن نهاية بطولة الدوري ستكون في أغسطس القادم وهذا ميعاد يناسب الجميع وإذا انتهت المسابقة في أي توقيت بعد ذلك سيكون بسبب منتخب مصر الأوليمبي والفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا».