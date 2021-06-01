شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الأهلي الأكثر تعرضًا لضغط المباريات هذا الموسم ثم بيراميدز وأخيراً الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، أن بداية الدوري الجديد ستكون بنهاية شهر سبتمبر أو في بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :«بالرغم من وجود ضغوطات كبيرة هذا الموسم إلا أننا نستطيع بداية الموسم الجديد في وقت مثالي حتى لا تتلاحم المواسم بشكل صعب، ولن يحدث ضغوطات مثل التي حدثت هذا الموسم».

وتابع: «الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات هذا الموسم ثم فريق بيراميدز وأخيرا الزمالك، ويرجع هذا بسبب مشاركة الثنائي الأول في بطولات إفريقيا والأدوار المتقدمة هذا الموسم».

وأردف: «جميع الفرق تعرض لضغط المباريات بالتساوي والاتحاد لا يقف مع أي فريق ضد الآخر ونأمل دائما في مساعدة جميع الأندية وخروج المسابقة بشكل ممتاز دائما، واقتربنا من إنهاء المسابقة الحالية».

واختتم: «دائما يكون هناك انتقادات على اتحاد الكرة من جميع الأندية لأن كل فريق يرى أنه مظلوم ونبحث دائما عن مصلحة الجميع، وعدم وجود ظهير إعلامي للاتحاد يسبب وجود ضغوطات علينا دائما».