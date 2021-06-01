شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي يوافق على استضافة «كوبا أمريكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أمس الثلاثاء، إنه تحدث إلى البرلمان، وأكد استعداد الحكومة لاستضافة كأس كوبا أمريكا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف بولسونارو، أنه سأل مارسيلو كيروجا وزير الصحة عن الأمر، ووافق أيضاً على استضافة البطولة القارية.

وكان اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية «كونميبول»، قد أعلن، نقل منافسات بطولة كوبا أمريكا، المقررة صيف العام الجاري، إلى البرازيل.

وكان من المقرر إقامة البطولة، بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة، في الأرجنتين وكولومبيا، من 13 يونيو/حزيران وحتى 10 يوليو/تموز.

لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو/أيار، بسبب الاحتجاجات الاجتماعية هناك، وحدث الأمر ذاته للأرجنتين، بسبب ما وصفه كونميبول «بالظروف الحالية»، في إشارة على ما يبدو إلى ما تشهده الأخيرة من ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وكانت النسخة المقبلة ستشهد، لأول مرة، مشاركة دولتين في تنظيم المسابقة، لكن ذلك لم يتحقق في النهاية.

في المقابل، ستستضيف البرازيل البطولة للمرة السادسة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعد احتضان النسخة الأخيرة في 2019.