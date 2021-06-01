رسميا.. أنشيلوتي يعود لتدريب ريـال مدريد خلفا لزيدان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، لمدة 3 مواسم.

وأعلن النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم تقديم أنشيلوتي غدًا في مؤتمر صحفي بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز، في تمام السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

يذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2014، قبل الرحيل بعد ذلك بعام واحد.

وكان زيدان قد تقدم باستقالته من تدريب ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد نهاية موسم 2020-2021.

وجاء قرار زيدان بعد أيام معدودة على خسارته لقب الدوري الإسباني لصالح جاره أتلتيكو مدريد، فضلا عن خروج الملكي من دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي أمام تشيلسي.

وقال النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".

وأضاف النادي في بيان: "حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد".

وأتم: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائما منزله".

ويغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.

وبحسب سكاري نيوز، تنحصر احتمالات التدريب لزيدان على 3 احتمالات فقط، في وقت اختارت فيها أغلب الأندية الكبيرة مدربيها للفترة المقبلة.

إيطاليا

الاحتمال الأول هو الأوضح، وهو التوقيع مع يوفنتوس الإيطالي، النادي الذي خاض معه أياما جميلة كلاعب، وله علاقات قوية بالنادي.

يوفنتوس يعاني من أزمة حقيقية مع "فشل" مغامرة المدرب أندريا بيرلو، وضياع لقب الدوري، لذا التعاقد مع زيدان قد يعيد الفريق للقمة، وقد يبقي البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف "السيدة العجوز".

ولكن احتمالية انتقاله لليوفي قد تصبح "حلما متبخرا" في حال وقع ماسيميليانو أليغري مع فريقه القديم، وهي الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة.

إنقاذ نادي الطفولة

بداية زيدان في عالم كرة القدم كانت مع نادي بوردو، الذي خرج منه للعالمية والاحتراف الخارجي في التسعينات.

نادي زيدان القديم يعاني من أزمة مالية حادة تتمثل بإفلاس النادي، ومعاناته في الدوري الفرنسي.

تقارير أخيرة ربطت زيدان بعملية إنقاذ بوردو، وإعادته للمنافسة على الدوري الفرنسي، وهو أمر وارد كمغامرة سريعة للفرنسي قبل العودة لتدريب أندية النخبة.

عاصمة الضباب

الاحتمال الثالث هو توجه زيدان إلى لندن، وتدريب توتنهام هوتسبر، الذي يبحث عن مدرب جديد لتعويض رحيل جوزيه مورينيو.

النادي الإنجليزي يعتبر "حقل ألغام" بسبب مشاكله العديدة، وإعلان رحيل نجمه الأول هاري كين، وافتقاده لروح البطل.

الاحتمالات الأخرى

لا يتوقع أن يدرب زيدان أي من الأندية الأخرى العملاقة في أوروبا، فجميعها تمسكت بمدربيها أو تعاقدت مع مدربين جدد، إلا في حال قرر زيدان الانتظار إلى صيف 2022 للعمل.