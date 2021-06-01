رابط التصويت لصلاح في صراعه على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

دخل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج للموسم المنقضي 2020-2021.

وينافس صلاح للفوز بالجائزة مع كل من كيفن دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد.

وكان صلاح قد فاز بالجائزة في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018.

رابط التصويت لصلاح

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي رابط التصويت لأفضل لاعب والذي ينتهي يوم 3 يونيو الجاري، عبر https://plpots.easports.com/

كما ينافس الجناح الدولي المصري على جائزة الهدف الأفضل في موسم 2020-2021، بهدفه في شباك فريق وست هام يونايتد، يوم 31 يناير الماضي على ملعب لندن الأوليمبي.

وشارك صلاح مع ليفربول الموسم المنصرم في 51 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفا، كما صنع 6 أهداف أخرى.

وشارك اللاعب المصري مع فريق ليفربول خلال الموسم المنصرم باليبريميرليج في 37 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 22 هدفًا كثاني أفضل هداف بالبطولة الإنجليزية، بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف.

كما سجل الفرعون 6 أهداف خلال مشاركته في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، كما أحرز 3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، للمرة الثالثة في مشواره مع الريدز.

وخسر صلاح صراعه بالجولة الأخيرة على سباق جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمي 2017-2018 و2018-2019، لصالح هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.