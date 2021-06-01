ماذا لو فاز الأهلي بجميع مبارياته المتبقية في بطولة الدوري المصري؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أصبح فوز الأهلي ببطولة الدوري المصري كل موسم مضمون بنسبة كبيرة لكل أنصار القلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي هذا الموسم لحصد لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي، في الوقت الذي يحتل فيه الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري حتى الآن برصيد 41 نقطة، من 19 مباراة خاضها في المسابقة، حقق خلالها 12 فوزاً، و5 تعادلات والخسارة في مباراتين.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام كل من البنك الأهلي وبيراميدز ووادي دجلة والجونة والزمالك، كما خسر هذا الموسم أمام سموحة وغزل المحلة.

ويتصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتاً فريق الزمالك برصيد 55 نقطة، من 25 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين.

وإذا فاز الأهلي بجميع مبارياته المؤجلة ومعادلة عدد مباريات الزمالك، سيصل للنقطة 59 بفارق 4 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي.

ورصدت صحيفة "الوطن" موقف الأهلي في بطولة الدوري، ومبارياته المؤجلة حتى نهاية المسابقة:

خاض الأهلي آخر مباراة له في بطولة الدوري أمام الغريم التقليدي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل للمارد الأحمر صلاح محسن، وتعادل للزمالك فرجاني ساسي.

وبسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، آخر مواجهتيّ صن داونز الجنوب إفريقي، ولقاء السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، لم يخض الأهلي أي مباريات محلية بعد مباراة القمة أمام الزمالك.

المباريات المتبقيى للأهلي في بطولة الدوري:

الجولة الـ17: أسوان ضد الأهلي على ستاد أسوان

الجولة الـ18: مصر للمقاصة ضد الأهلي على ستاد الجيش بالسويس

الجولة الـ22: الأهلي ضد وادي دجلة على ملعب السلام

الجولة الـ23: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد السلام

الجولة الـ24: الإنتاج الحربي والأهلي على ستاد السلام

الجولة الـ25: الأهلي والبنك الأهلي على ستاد السلام

الجولة الـ26: الأهلي ضد المقاولون العرب على ملعب بتروسبورت

الجولة الـ27: الأهلي ضد بيراميدز على استاد السلام

الجولة الـ28: سموحة ضد الأهلي على استاد الإسكندرية

الجولة الـ29: الأهلي ضد الإسماعيلي على استاد الإسكندرية

الجولة الـ30: الأهلي ضد إنبي على استاد السلام

الجولة الـ31: طلائع الجيش ضد الأهلي على استاد الجيش بالسويس

الجولة الـ32: الأهلي ضد المصري على استاد الإسكندرية

الجولة الـ33: الجونة ضد الأهلي على استاد خالد بشارة

الجولة الـ34: الأهلي ضد أسوان على استاد السلام