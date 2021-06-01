شوقى غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي لمبارتي جنوب إفريقيا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتضم قائمة المختارين:

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح -مصطفي شوبير

الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )-محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد -ناصر ماهر -حسن علي - محمد صادق -رمضان صبحي -احمد عبدالقادر -إبراهيم عادل -طاهر محمد طاهر -عمر مرموش -فوزي الحناوي

الهجوم : مصطفي محمد -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد

وقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر غدا وتم الاتفاق علي ان يكون المعسكر مفتوحا أيام 2و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اعتبارا من السبت 5 يونيو.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10 ،والثانية يوم 13 يونيو.

وقال غريب، إنه مازال هناك متسع من الوقت امام بعض اللاعبين الذين حالت ظروف الاصابة دون انضمامهم حتي موعد اعلان القائمة النهائية التي سيتم ارسالها للفيفا يوم 30 يونيو.