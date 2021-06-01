كارتيرون يقرر الاستغناء عن سيف الدين الجزيري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، رحب بالاستغناء عن سيف الدين الجزيري بنهاية الموسم الكروي الجاري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن كارتيرون رحب خلال جلسة جمعته مؤخراً مع أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، برحيل الجزيري بنهاية الموسم، مطالباً بسرعة البحث عن مهاجم سوبر أفريقي وتدعيم صفوف الفريق به بداية من الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن المدير الفني الفرنسي أبدى موافقة مبدئية على رحيل الجزيري، شرط التعاقد مع مهاجم أخر مميز يفوق إمكانياته، خاصة أن الفرنسي انتقد أداء اللاعب في الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب قد حددت السعر النهائي للاستغناء عن التونسي سيف الدين الجزيري، المعار إلى فريق الزمالك لنهاية الموسم الحالي، حيث طلبوا 12 مليون جنيه إذا أراد الزمالك أن يشتري سيف الجزيري بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المؤقتة التي تدير شئون نادي الزمالك قامت بتكليف الثنائي كارتيرون ونبيه بملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق.

ومنح كارتيرون لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، على ملعبه بميت عقبة استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.