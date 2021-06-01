كأس أوروبا: الحارس سيليسن خارج تشكيلة هولندا لإصابته بكورونا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لاهاي : سيغيب الحارس الأساسي ياسبر سيليسن عن تشكيلة المنتخب الهولندي في نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق في 11 الشهر الحالي، وذلك لإصابته بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم الثلاثاء.

وبات سيليسن أول لاعب يغيب عن النهائيات القارية التي كانت مقررة أصلاً الصيف الماضي قبل أن ترجىء بسبب تداعيات فيروس كورونا، بسبب "كوفيد 19".

ونقل الاتحاد الهولندي عن مدرب المنتخب فرانك دي بور قوله في بيان "لقد أعلمت ياسبر بقراري هذا الصباح. أنه أمر مؤسف جداً بالنسبة له، لكني مضطر لاتخاذ قرار"، مشيراً الى أن ليس باستطاعته القيام بـ"أي مخاطرة".

ودخل ابن الـ32 عاماً الذي يدافع عن مرمى فالنسيا الإسباني، في حجر صحي الأسبوع الماضي بعدما جاءت نتيجته إيجابية بفيروس "كوفيد 19"، و"فوت عليه جزءاً هاماً من التحضيرات" بحسب دي بور.

وتابع "لا نعرف كم يحتاج من الوقت لكي يستعيد عافيته 100 بالمئة. لا أريد القيام بأي مخاطرة في ما يخص هذه المسألة...".

وبغياب سيليسن، سيحصل حارس ألكمار ماركو بيزوت على فرصته ليكون الحارس الثالث في تشكيلة منتخب "الطواحين" الذي أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيلة اللاعبين الـ26 الذين سيخوضون النهائيات القارية.

وسيكون قلب دفاع ليفربول الإنكليزي القائد فيرجل فان دايك أبرز الغائبين بسبب الاصابة.

وانضم عشرة لاعبين من الدوري الهولندي الى زملائهم أمثال المدافعَين ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) وستيفان دي فري (إنتر) من "سيري أ"، ولاعبَي الوسط دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد) وجورجينو فينالدوم (ليفربول) من الدوري الانكليزي وفرنكي دي يونغ من برشلونة الاسباني.

ووصل المنتخب الهولندي بطل اوروبا عام 1988 الى مدينة فارو جنوب البرتغال السبت من أجل الانخراط في معسكر تدريبي على ان يلتقي اسكتلندا وديًا الأربعاء وجورجيا بعدها بأربعة ايام.

ويفتتح المنتخب البرتقالي العائد الى الساحة الدولية بعد غيابه عن كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016، مشواره في البطولة القارية ضد اوكرانيا في 13 الشهر المقبل، ومن ثم النمسا (17 حزيران/يونيو) ومقدونيا الشمالية بعدها بأربعة ايام ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

مواضيع قد تهمك :