الدوري الاميركي للمحترفين: ويزاردز يرجئ تأهل سيكسرز

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لوس انجليس : أرجأ واشنطن ويزاردز بقيادة راسل وستبروك تأهل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الدور الثاني من الادوار الاقصائية "بلاي اوف" من دوري كرة السلة للمحترفين، بفوزه عليه الاثنين 122 114 ليقلّص السلسلة الى 3 1، فيما بات يوتا جاز على بعد فوز من التأهل بتقدمه بالفارق ذاته إثر فوزه 120 113 على مضيفه ممفيس غريزليز.

وحقق وستبروك تريبل دابل مع 19 نقطة، 21 متابعة و14 تمريرة حاسمة، فيما أضاف برادلي بيل 27 نقطة ليقودان ويزاردز للفوز.

وهذه الـ"تريبل دابل" رقم 12 لوستبروك في الادوار الاقصائية ليتقدم الى المركز الثالث في تاريخ الدوري خلف ماجيك جونسون وليبرون جيمس، فيما تجاوز بيل عتبة الالف نقطة في الـ"بلاي اوف" في مسيرته.

وقال بيل بعد الفوز "لم أتأخر أبدًا 3 صفر (في السلسلة) لذا سيكون من المخزي ان نخرج من دون اي فوز".

خسر فيلادلفيا جهود نجمه الكاميروني جويل إمبيد بسبب اصابة في الركبة في الربع الاول بعدما سقط في طريقه الى السلة، ليكتفي بثماني نقاط بعد ان سجل 36 في الفوز في المباراة الثالثة. فيما فشل سيكسرز في مسعاه لختم سلسلة نظيفة بأربع مباريات دون رد للمرة الاولى منذ إقصائه ميلووكي باكس في العام 1985.

وتبدو المهمة صعبة على ويزاردز الذي يتوجه الى فيلادلفيا الاربعاء للمباراة الخامسة، إذ ما من فريق في الـ"ان بي ايه" نجح في تعويض تأخره بثلاث مباريات في السلسلة.

في ممفيس، سجل دونوفان ميتشل 30 نقطة مقابل 13 للفرنسي رودي غوبير من اصل 17 له في الامسية خلال الربع الثالث وحده، ليقودان يوتا جاز للفوز على غريزليز في المنطقة الغريبة.

اضاف الفيليبيني الاميركي جوردان كلاركسون 24 نقطة و13 للصربي بوغدان بوغدانوفيتش و11 لمايك كونلي.

فيما كان جا مورانت الافضل من جانب الخاسر مع 23 نقطة و12 تمريرة حاسمة، واضاف كل من جارين جاكسون وديلون بروكس 21 نقطة.