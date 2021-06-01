كارلو أنشيلوتي يترك إيفرتون عائدا إلى ريال مدريد

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ترك المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي فريقه متجها إلى فريق ريال مدريد في ثاني تجربة له مع الفريق الإسباني.

وترك أنشيلوتي ، لاعب كرة القدم الإيطالي السابق البالغ من العمر 61 عاما، والذي قاد ريال مدريد لمدة عامين بين 2013 و 2015، نادي إيفرتون بعد 18 شهرا قضاها في غوديسون بارك.

ويتولى أنشيلوتي مهمة تدريب ريال مدريد خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، تاركا إيفرتون يبحث عن مدرب سادس له في غضون خمس سنوات.

ووقع أنشيلوتي عقدا لمدة ثلاث سنوات مع ريال، وقال إن الخطوة تمثل "فرصة غير متوقعة".

وأضاف "أُكن كامل الاحترام لكل من له علاقة بإيفرتون وآمل أن يتمكنوا من الاستفادة من الفرص المثيرة التي أمامهم".

وأردف "بينما استمتعت بوجودي في إيفرتون، أتيحت لي فرصة غير متوقعة أعتقد أنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي ولعائلتي في هذا الوقت".

وسيقدم ريال مدريد مديره الجديد لوسائل الإعلام الأربعاء، بينما قال مسؤولو إيفرتون إنهم "سيبدأون فورا عملية تعيين مدرب جديد للفريق".

وقاد أنشيلوتي إيفرتون إلى المركز العاشر في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن كان في المركز 12 في الموسم السابق.

وحصل أنشيلوتي على 15 لقبا خلال مسيرته الكروية وهو واحد من ثلاثة مدربين فقط فازوا بثلاثة ألقاب أوروبية - جنبا إلى جنب مع أسطورة ليفربول بوب بيزلي ومدرب السابق للريال زيدان.

كما حصد ألقابا محلية مع نادي ميلان الإيطالي، وتشيلسي الانجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك بايرن ميونيخ الألماني.

وسبق لأنشيلوتي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ايه سي ميلان. وقاد الإيطالي ريال مدريد إلى تحقيق لقبه الأوروبي العاشر نسخة عام 2014، قبل أن يغادر العام اللاحق.

وفاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تحت قيادة زيدان لكنه أنهى موسم 2020-21 دون أي لقب بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد غريمه أتلتيكو مدريد.