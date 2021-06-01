شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. معدل تهديف الزمالك يرتفع فى أخر ربع ساعة.. و11 مباراة بشباك نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، 25 مباراة بمسابقة الدورى فى الموسم الحالى حتى الأن، كان أخرها مواجهة الجونة التى أقيمت الأحد الماضى، وانتهت بالتعادل السلبى، وبعدها حصل الفريق الأبيض على راحة سلبية مع توقف مواجهات الدورى حتى يوم 17 من الشهر الجارى.

الزمالك سجل خلال الـ 25 مباراة 44 هدفًا ولم تسكن شباكه سوى 18 هدفا، ورصد الموقع الرسمى بالأرقام نسب توزيع هذه الأهداف على فترات المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن.

وجاءت نسبة التهديف العالية للزمالك فى أخر ربع ساعة من المباريات وبالتحديد من الدقيقة 75 وحتى الدقيقة 90.. حيث أحرز الفريق خلال هذه الفترة 9 أهداف من اجمالي 44 هدفا بنسبة 20.5% .

وفي الربع الأول من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 15 أحرز الزمالك 7 أهداف بواقع 15.9%.

وفي الربع الثاني من الدقيقة 15 وحتى الدقيقة 30 أحرز الفريق 8 أهداف بنسبة 18.2%.

وفي الربع الثالث من الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 45 أحرز الفريق نفس عدد الأهداف التي أحرزت في الربع الثاني وهو 8 أهداف بنفس النسبة.

وفي الربع الرابع من الدقيقة 45 وحتى الدقيقة 60 أحرز الزمالك أقل نسبة من الأهداف المحرزة في البطولة حتى الآن وكانت 5 أهداف فقط بنسبة 11.4% .

وفي الربع الخامس من الدقيقة 60 الى الدقيقة 75 أحرز الفريق 7 أهداف بنسبة 15.9%.

وحافظ الزمالك على نظافة شباكه في 11 مواجهة، وكانت أول مباراة أمام المقاولون العرب على ملعب الأخير في اللقاء الذى فاز فيه الفريق الأبيض بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري.

وفي الجولة الثالثة فاز الفريق على سموحة بهدفين دون رد ليخرج بشباك نظيفة في المباراة التي أقيمت بالإسكندرية، ثم فاز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في الجولة السادسة لمباريات الدوري في المباراة التي أقيمت باستاد الجيش بالسويس.

وفاز الفريق على المصري بهدف دون رد في الجولة السابعة والتي أقيمت ببرج العرب، قبل أن يفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة.

وتعادل الفريق الأبيض مع أسوان بدون أهداف في الجولة التاسعة باستاد بتروسبورت، وفي الجولة الثانية عشرة فاز الزمالك على الاتحاد بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة، قبل أن يفوز على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشرة باستاد القاهرة.

وفاز الزمالك على الانتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشرة، قبل أن يتعادل الفريق الأبيض مع الجونة بدون أهداف في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.