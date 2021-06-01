شكرا لقرائتكم خبر عن 16 دولة تشارك فى كأس العالم الجمباز الفني مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق مساء الخميس المقبل بطولة كأس العالم الجمباز الفني رجال وأنسات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣ إلى ٧ يونيو ٢٠٢١ على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشارك ١٦ دولة في كأس العالم وهم أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويشارك في البطولة أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٦ دولة من مختلف دول العالم.

وحضر اللاعبون واللاعبات والحكام وكافة اللجان المشاركة في التنظيم داخل فندق الإقامة، وخضعوا لنظام الفقاعة الطبية الذي تطبقه اللجنة المنظمة، من أجل التصدي لفيروس كورونا، والسيطرة عليه طوال فترة البطولة.

وتحظي بطولة العالم للجمباز الفني باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث ان البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحتضنها مصر.

ومن جانبه اكد إيهاب امين رئيس اتحاد الجمباز على اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية التي طالبت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية جميع الوفود المشاركة فى البطولة