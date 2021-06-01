شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات الزمالك بدورى السلة بسبب أزمة العودة من رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل مباريات الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر ، وذلك بسبب تاجيل عودة بعثة الفريق من روندا نظرا لأزمة فى الطيران، بعدما كان مقررا عودة اليوم ليتم تأجيل العودة إلى فجر الخميس.

وتقرر خوض الزمالك أولى لقاءاته ضد الجزيرة يوم ا8 بدلاً من 6 يونيو الجارى لتكون مباريات الزمالك أمام الجزيرة أيام 8- 10 - 12 - 14 - 16 وفي حالة وصول الفريقان لمباراة لتحديد المتأهل للمباراة النهائية يتم تأجيل نهائي الدوري لمدة 48 ساعة لينطلق يوم 22من شهر يونيو .

وكان فريق كرة سلة الزمالك نجح فى التتويج بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول

كشف طارق السعيد رئيس بعثة فريق السلة بالزمالك في رواندا، عن كواليس أزمة تأخير عودة بعثة القلعة البيضاء، عقب تتويجها بلقب بطولة أفريقيا التى أقيمت برواندا.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": تأخر عودة البعثة كان أمراً خارجاً عن إرادة الجميع، بعد قدومنا إلى رواندا علمنا أن رحلتنا تم إلغائها واضطررنا إلى البقاء في فندق تبع اللجنة المنظمة ومازالت اللجنة قائمة على حل الأزمة حتى يجدوا لنا رحلة جديدة سواء بترانزيت في قطر أو من أوغندا إلى القاهرة مباشرة، ولسنا وحدنا ولكن معنا أيضاً فرق تونس بالفندق.