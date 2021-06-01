شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 1/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء الموافق 1/ 6/ 2021 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها الإدارة تكلف نصر عزام بمتابعة أزمة أحداد.. والمستشار يطلب حيثيات القرار، وتفاصيل جلسة الصلح والعتاب بين جنش وأبو جبل فى معسكر الفريق برعاية شيكابالا.

الزمالك يكلف نصر عزام بمتابعة أزمة أحداد.. والمستشار يطلب حيثيات القرار

كلفت لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، نصر عزام المستشار القانونى للنادى الأبيض، بمتابعة ملف شكوى نادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى، ضد الزمالك بسبب عدم حصول النادى المغربى على نسبته من إعارة حميد أحداد إلى صفوف الرجاء المغربى.

محمود عبد العزيز يخطر الزمالك بتمسكه بالاستمرار ورفضه الرحيل

حرص محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، علي توجيه رسالة خاصة لمسئولي القلعة البيضاء، بالتأكيد علي تمسكه بالاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة، ورفض أى عروض حال تمسك النادي بوجوده.

بالأرقام.. ماذا قدم ثلاثى الزمالك قبل الانضمام للمنتخب الأولمبى

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

اتجاه لتحديد سقف مالي لتجديد اللاعبين فى الزمالك

تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لوضع سقف مالي للتجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة، لمحاربة أزمة المغالاة في الطلبات المالية التي يقوم بها اللاعبون عند تجديد تعاقدهم مع النادي. تفاصيل جلسة الصلح والعتاب بين جنش وأبو جبل فى معسكر الزمالك برعاية شيكابالا نجح محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، في احتواء أزمة الثنائي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، حارسا الفريق الأبيض، وذلك علي هامش المعسكر الطويل الذي أقيم علي مدار الأيام الماضية، لخوض مباريات المصري والجونة في الدوري والإسماعيلي في كأس مصر.

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