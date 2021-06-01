شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يستغل إجازة الزمالك للاستجمام مع أسرته فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام عقب الانتهاء من مواجهة الجونة، التى جمعتهما مساء الأحد الماضى وانتهت بالتعادل السلبى، لقضاء فترة استجمام مع أفراد أسرته.

وحرص شيكابالا على اصطحاب أفراد أسرته لقضاء فترة الراحة فى شرم الشيخ، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعود الزمالك للتدريبات الجماعية يوم السبت، استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك قمة الجدول برصيد 55 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة، وفى حالة فوز المارد الأحمر بجميع مؤجلاته سيزيد الفارق مع الزمالك إلى 4 نقاط وينتزع القمة.

فى سياق أخر، تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لوضع سقف مالي للتجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة، لمحاربة أزمة المغالاة في الطلبات المالية التي يقوم بها اللاعبون عند تجديد تعاقدهم مع النادي.

وعلم " الخليج 365 " إن إدارة الزمالك حددت السقف المالي وتحديد فئات مالية للاعبين داخل الفريق وفقا لما قدمه كل لاعب مع الزمالك وسيتم تطبيق القرارات الجديدة بداية من الـ 6 لاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل وهم اشرف بن شرقي وعبد الله جمعة ومحمد اوناجم واحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمد أبو جبل.