شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يخسر ودياً أمام فريق الأمل بالاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر مواليد 2003 وديا 2 / 1 أمام فريق الأمل مواليد 99 بالاتحاد السكندري في إطار استعداد منتخب مصر لكأس العرب للشباب، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين ، ضمن 4 محترفين.

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب 2003 أنه حرص على تجربة عدد كبير من اللاعبين في ودية فريق الأمل بالاتحاد السكندري ، للتعرف على الايجابيات و السلبيات ، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة وذلك هو الهدف من الوديات للوصول لأفضل تشكيل .

تابع جابر أنه سيخوض مباريات مع فرق من أندية القسم الثاني خلال الفترة المقبلة استعدادًا للبطولة العربية.

استدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 للاعب نادي أودينيزي الإيطالي صلاح الدين باشا لمعسكر المنتخب الذى ينطلق غداً استعدادًا لكأس العرب للشباب، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين ، ضمن 4 محترفين.

كما أرسل منتخب 2003 استدعاء لكريم أشرف المحترف بالهلال السعودي و بلال عبد الرحمن المحترف بنادي بناثانيكوس اليوناني و رمزي حفظ الله المحترف بنادي ميلول الإنجليزي.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر انطلاق معسكر الفريق يوم 27 مايو الجارى استعدادًا لكأس العرب للشباب، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.