أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 1 / 6 / 2021

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء ‏فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت يومين بعد العودة من قطر يوم ‏السبت الماضي.‏

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة فنية تحدث خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني مع اللاعبين، ‏للتأكيد على بداية مرحلة في غاية الصعوبة، تبدأ بمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو ‏الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقب المحاضرة خاض الأهلي تدريبات بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها ‏جميع اللاعبين الموجودين في المران.‏