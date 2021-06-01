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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 1 / 6 / 2021، حيث شهدت القلعة الحمراء العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها الجهاز الفني يدرس خوض مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، وتحديد البرنامج التأهيلي لأفشة ومحمد هان
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت يومين بعد العودة من قطر يوم السبت الماضي.
وبدأ مران الأهلي بمحاضرة فنية تحدث خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني مع اللاعبين، للتأكيد على بداية مرحلة في غاية الصعوبة، تبدأ بمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعقب المحاضرة خاض الأهلي تدريبات بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين الموجودين في المران.
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي اليوم في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من غد الأربعاء.
وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي اليوم، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، على عقد جلسة مع هاني قبل بدء تنفيذ برنامجه العلاجي للاطمئنان على حالته.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الترجي التي تقام في تونس 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبدأ الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل.
حسم النادي الأهلى صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم المعار لنادي إنبي مقابل 15 مليون جنيه بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي سيتم الإعلان عنه عقب نهاية الموسم وانتهاء اعارة اللاعب مع إنبي بنهاية الموسم الحالي
جاءت حسم الأهلى للصفقة بعدما خرج انبي من سباق الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي بسبب رغبة كريم فؤاد في اللعب للأهلى وهو ما أكده اللاعب لمسئولي النجوم وأيضا لمسئولي إنبي عندما طالبوه بالتوقيع على العقد الجديد.