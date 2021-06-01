شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يخطر الزمالك بتمسكه بالاستمرار ورفضه الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، علي توجيه رسالة خاصة لمسئولي القلعة البيضاء، بالتأكيد علي تمسكه بالاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة، ورفض أى عروض حال تمسك النادي بوجوده.

وينتهي عقد محمود عبد العزيز مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأى نادي منذ يناير الماضي، لكن اللاعب يتمسك بالاستمرار مع فريقه، رغم تلقي عروض من بعض أندية الدوري الممتاز للانتقال إليها بالمجان.

ويترقب محمود عبد العزيز، حسم مصيره مع الزمالك في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع مسئولي النادي، حيث سيعقد جلسة معهم لحسم المصير سواء بالاستمرار لمواسم قادمة وتوقيع عقد جديد أو الانتقال لنادي آخر في المرحلة المقبلة.

وعاد محمود عبد العزيز "زيزو"، للمشاركة مع الزمالك بعد غياب عن المستطيل الأخضر وصل لـ 550 يوما، حيث ظهر كبديل في مباراة الزمالك وحرس الحدود بدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر والتى اقيمت يوم 14 إبريل الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس.