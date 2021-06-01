شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لجميع المشاركين فى بطولة العالم للجمباز قبل انطلاقها بـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع اليوم، كل المشاركين في بطولة كأس العالم للجمباز الذي يقام في مصر، للمسحة الطبية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وحضر اللاعبون واللاعبات والحكام وكافة اللجان المشاركة في التنظيم داخل فندق الإقامة، وخضعوا لنظام الفقاعة الطبية الذي تطبقه اللجنة المنظمة، من أجل التصدي لفيروس كورونا، والسيطرة عليه طوال فترة البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وأنسات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3إلى 7 يونيو 2021 على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وهناك اهتمام منقطع النظير بهذه البطولة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، وكذلك إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، لا سيما و أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا.