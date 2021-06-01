حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 / 6 / 2021

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لانتهاء الدورى.

بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي اليوم، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر ‏النادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم ‏‏19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي اليوم في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ ‏جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من غد الأربعاء.‏

تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لوضع سقف مالي للتجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة، لمحاربة أزمة المغالاة في الطلبات المالية التي يقوم بها اللاعبون عند تجديد تعاقدهم مع النادي.

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع نجم صن داونز فى الميركاتو الصيفى

أغلق مسئولو ملف التفاوض مع الأوروجوياني جاستون سيرنيو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقي، رغم أن اللاعب مازال يمارس ضغوطاً على إدارة ناديه للرحيل والانتقال للأهلي، وطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي من الجميع فى النادي عدم التحدث مع وكيل اللاعب أو التفكير فى التعاقد معه، حتى لو عرض سيرينو الانتقال للقلعة الحمراء، كما يتردد في وسائل الإعلام الجنوب أفريقية الفترة المالية.