شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لانتهاء الدورى.
تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لوضع سقف مالي للتجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة، لمحاربة أزمة المغالاة في الطلبات المالية التي يقوم بها اللاعبون عند تجديد تعاقدهم مع النادي.
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي اليوم في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من غد الأربعاء.
بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي اليوم، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يغلق ملف التعاقد مع نجم صن داونز فى الميركاتو الصيفى
أغلق مسئولو ملف التفاوض مع الأوروجوياني جاستون سيرنيو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقي، رغم أن اللاعب مازال يمارس ضغوطاً على إدارة ناديه للرحيل والانتقال للأهلي، وطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي من الجميع فى النادي عدم التحدث مع وكيل اللاعب أو التفكير فى التعاقد معه، حتى لو عرض سيرينو الانتقال للقلعة الحمراء، كما يتردد في وسائل الإعلام الجنوب أفريقية الفترة المالية.
كارتيرون يُعيد تقييم الحراس الثلاثة قبل فرمان الاستغناء النهائى
يستغل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الراحة من المباريات والتى تصل لأسبوعين لإعادة ترتيب أوراقه، سواء على المستوى الفني باستغلال تلك الفترة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ضغطا كثيفا للمباريات، ما منع المدير الفني من تصحيح الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون بالشكل الأمثل.