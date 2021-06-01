شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انضمام حميد أحداد لمنتخب المغرب مع بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي الزمالك، انضمام المغربي حميد أحداد لاعب الفريق، لصفوف المنتخب المغربي، في الفترة المقبلة، ليعتقد البعض أن أحداد أنضم لصفوف المنتخب الأول لأسود الأطلسي برفقة زميله في الزمالك أشرف بن شرقي ولكن الحقيقة ليست كذلك.

انضمام حميد أحداد لمنتخب المغرب لن يكون للفريق الأول وإنما لمنتخب المحليين، برفقة مدافع الأهلي بدر بانون، حيث يستعد منتخب المحليين لكأس العرب المحدد له شهر ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب المغرب الأول بقيادة مديره الفني وحيد خليلوزيتش مباراة غانا يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو ثم مباراة بوركينا فاسو يوم السبت الموافق 12 من الشهر ذاته وذلك في إطار سلسلة المباريات الودية لأسود الأطلسي ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم قطر 2022.

من ناحية أخري، قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قبول طلبات نادي الدفاع الحسني الجديدى المغربي، فى شكواه ضد الزمالك، والخاصة بنسبة النادي المغربي فى صفقة إعارة حميد أحداد، لصفوف الرجاء المغربي في الموسم الماضي دون أن يحصل الدفاع الحسني على نسبته المستحقة من تلك الإعارة.

ويعاني حميد أحداد من التواء في الكاحل تعرض له في مباراة انبي بمسابقة الدورى والتي حقق فيها الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليغيب اللاعب عن مواجهات فريقه أمام طلائع الجيش والمصرى والجونة بالدورى، والإسماعيلى بكأس مصر.

وجاء قرار لجنة فض المنازعات بتغريم الزمالك مبلغ 30 ألف يورو كمكافأة مستحقة للنادي المغربي، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويا من تاريخ 19 أغسطس 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك لعدم حصول النادي المغربي على نسبتهم في صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد.

وحددت لجنة فض المنازعات مهلة الدفع 45 يوما، وفي حالة تأخر الزمالك في السداد سيوقع عليه عقوبات قد تصل لإيقاف القيد في الموسم الجديد، مع التصعيد.