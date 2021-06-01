رسميا.. البرتغالي ليوناردو جارديم مدربا للهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ابتداء من الموسم المقبل.

وقال الهلال في بيان رسمي إن إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل وقعت عقدا مع ليوناردو جارديم ليتولى بموجبه الدفة الفنية للفريق.

وأضاف الهلال أن عقد جارديم يمتد لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

وينتظر أن يصل جارديم إلى الرياض قبل عودة اللاعبين بأسبوع، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا.

وكشف الهلال في بيانه أن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي للنادي، تكفل بالصفقة.

ويضم الطاقم المساعد لجارديم أنطونيو مانويل كمساعد أول، خوسيه أراجو كمساعد ثان، نيلسون كانديدو مدرب اللياقة، ميغيل ريبيرو محلل أول، وديوغو جيلهيرمي كمحلل ثان.

وبدأ جارديم مسيرته التدريبية في 1998، بتدريب العديد من أندية بلاده حتى وصل إلى دكة سبورتنج براجا في 2011، قبل أن يبدأ أول مغامرة خارجية مع أولمبياكوس اليوناني، عاد بعدها إلى سبورتنج لشبونة ومنه إلى موناكو الفرنسي.

وتولى البرتغالي تدريب موناكو على فترتين، الأولى انتهت في أكتوبر 2018، بعدما أقيل بسبب سوء نتائج الفريق، قبل أن يعود مجدداً لقيادة الفريق ذاته في يناير 2019، لم تستمر طويلاً ليغادر في العام ذاته.

وتوج صاحب الـ46 عاماً، خلال مسيرته التدريبية بالدوري اليوناني وكأس اليونان في 2013 مع أولمبياكوس، والدوري الفرنسي 2017 مع موناكو، كما قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، إضافة إلى تحقيق بطولة دوري الدرجة الثانية البرتغالي مع بيرامار 2010.