اتحاد الكرة: لم يحدث تهديد من أي ناد بالانسحاب من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تهديد أي ناد بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين مع أندية المسابقة المحلية.

وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم"، الثلاثاء: "لم يحدث تهديد من أي ناد بالانسحاب من الدوري، ولن يتسطيع أحد تنفيذ ذلك حتى لا نزايد، نحن لا نلعب دورة رمضانية".

وأضاف: "حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قال إنه يرى من تكافؤ الفرص ضرورة إقامة المباريات المؤجلة في الدوري قبل أن تلعب الأندية أي مباراة أخرى في البطولة".

وأتم أحمد مجاهد قائلا: "الجلسة كانت ودية بين كل مندوبي الأندية والأحاديث كانت لطيفة ولم يحدث أي تهديد من أي نوع، العلاقة كانت رائعة، عمليًا لن يستطيع أحد الانسحاب من الدوري".