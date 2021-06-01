مصدر يكشف لمصراوي.. بادجي يرفض العودة ويبلغ الأهلي بالاستمرار في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبلغ السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي إدارة ناديه برغبته في العودة للإحتراف بأندية أوروبا من جديد، بعد تجربة إعارة قصيرة في الموسم الحالي قضاها في الدوري التركي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات ليلاكورة إن بادجي تحدث مع الجهاز الإداري بفريق الكرة حول حصوله علي فترة راحة عقب إنتهاء فترة إعارته بالدوري التركي .

وأضاف المصدر أن بادجي أخطر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بأنه يبحث برفقة وكيله عن عرض في أوروبا لرغبته في اللعب هناك من جديد، والاستمرار في الإعارة.

وأوضح أن بادجي يرفض العودة للعب في منطقة الشرق الأوسط أو مصر وحصل علي أجازة خاصة يقضيها في بلاده السنغال بجانب تلقيه عروض من أندية بلجيكية ويونانية.