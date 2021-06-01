ألتوبيلي: الأهلي عظيم مثل إنتر ويوفنتوس.. وسيتجاوز ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب أليساندرو ألتوبيلي، أسطورة منتخب إيطاليا وإنتر ميلان، عن حبه للنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه سيتجاوز نادي ريال مدريد الإسباني في عدد الألقاب القارية بعد تتويجه مؤخرًا بالسوبر الإفريقي.

وقال ألتوبيلي، في تصريحات هاتفية لقناة "الأهلي" اليوم الثلاثاء: "من دواعي الفخر أن أظهر في قناة النادي الأهلي الذي يعد من أعظم الأندية الرياضية على المستوى الإفريقي والمستوى العربي".

وأضاف: "أتابع الأهلي وقمت بتحليل بعض المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس عندما كان يلعب في دوري أبطال إفريقيا، كما أنني متابع جيد لمباريات منتخب مصر".

وتابع: "الأهلي عظيم مثل إنتر ميلان ويوفنتوس، أعشق النادي الأهلي وفخر لي أن أقوم بوضع قميصه خلفي بجانب القمصان الموجودة لدي في منزلي".

وأكمل: "أريد تهنئة الأهلي بتتويجه بالسوبر الإفريقي، أعلم أنه فاز باللقب منذ أيام، وأرى أنه سيعبر ريال مدريد في عدد الألقاب القارية".

وأتم ألتوبيلي قائلا: "أتابع الكرة المصرية وأعشق محمد أبو تريكة وحازم إمام، أكن لكل اللاعبين المصريين كل الاحترام، وأتمنى حظا سعيدا للأهلي والكرة المصرية".