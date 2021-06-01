أنشيلوتي: لدي تحد مع فريق "كان دائما في قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، الشكر لناديه السابق إيفرتون الإنجليزي، مشيرا إلى أن لديه تحد جديد مع الفريق الملكي الذي عاد إليه مجددا.

وقال أنشيلوتي، في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أشكر إيفرتون، اللاعبين والمشجعين لإعطائي الفرصة لإدارة هذا النادي الرائع والتاريخي".

وأضاف: "قررت الرحيل لأن لدي تحدٍ جديد مع فريق كان دائماً في قلبي، ريال مدريد".

وأتم أنشيلوتي قائلا: "أغادر آخذًا معي كل اللحظات الرائعة التي عشناها معا، وأتمنى الأفضل للنادي وللمشجعين".

وكان ريال مدريد أعلن اليوم الثلاثاء تعيين كارلو انشيلوتي في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

يُذكر أن أنشيلوتي (61 عاما) عاد إلى النادي الذي أقاله قبل ستة أعوام وتحديدًا في نهاية موسم 2014/2015.