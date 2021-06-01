بديل أنشيلوتي في ايفرتون يسبب صدمة لـ جمهور ليفربول

وضع نادي ايفرتون الإنجليزي القائمة المختصرة بالبدائل المحتملة لخلافة كارلو أنشيلوتي الذي رحل إلى ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت صدمة قوية للغريم ليفربول.

وضمت قائمة ايفرتون المدرب التاريخي السابق للفريق “ديفيد مويس”، بالإضافة إلى مدرب أياكس “إيرك تين هاج”، ومدرب آخر سابق للتوفيز ومنتخب بلجيكا حاليًا “روبيرتو مارتينيز”، والمدرب “رافا بينيتيز”، ولكن الصدمة القصوى كانت أسطورة ليفربول “ستيفن جيرارد”، الذي يترأس القيادة الفنية لنادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وكشفت صحيفة ذا أثلتيك، أن إدارة نادي ايفرتون اجتمعت اليوم الثلاثاء، لتحديد بدائل أنشيلوتي، وجاء من ضمنهم المدرب الشاب ستيفن جيرارد الذي ظهر بشكل جيد في أولى تجاربه التدريبية مع النادي الأسكتلندي.

وتولى جيرارد مهمة تدريب رينجرز في 170 مباراة منذ عام 2018، وحتى الآن، انتصر في 112 مناسبة، وتعادل في 36 مواجهة، وتلقى 22 هزيمة، وحقق لقب الدوري الأسكتلندي لأول مرة في الموسم المنصرف.

وانقسمت آراء جماهير ليفربول بين معارض وموافق على خطوة تدريب ستفين جيرارد للغريم “ايفرتون”، حيث يرى فريقًا أن تلك النقلة سوف تساعد أسطورة خط الوسط في إكتساب الخبرات الكافية في الدوري الانجليزي الممتاز، ويقول الآخر أن موافقة جيرارد على عرض التوفيز سيعد بمثابة غلق باب توليه مهمة تدريب الريدز في المستقبل خلفًا للمدرب الحالي يورجن كلوب.