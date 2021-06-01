صفقات برشلونة | اتفاق مبدئي لإعادة شراء ظهير بيتيس “إيميرسون أباريسيدو”

توصل برشلونة لاتفاق مبدئي لإعادة شراء الظهير الأيمن لنادي ريال بيتيس “إيميرسون أباريسيدو” لضمه خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعدما فشلت إدارة النادي الأندلسي في إقناعه بتمديد العقد.

وتنتهي إعارة إيميرسون أباريسيدو مع ريال بيتيس في نهاية شهر يونيو 2021، بعد أن قضى موسمين ونصف بين صفوف الفريق على سبيل الإعارة وضمن صفقة ملكية مشتركة بين برشلونة وريال بيتيس تمت في يناير عام 2019.

وقضى إيميرسون أباريسيدو النصف الثاني من موسم 2019/2018 بين صفوف ريال بيتيس بعد رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي، ليشارك مع الفريق في 6 مباريات بمنافسات الدوري الاسباني.

ووصل إيميرسون لمباراته الـ 73 في الدوري الاسباني مع 4 أهداف رفقة ريال بيتيس خلال ثلاث سنوات، عندما شارك أمام سلتا فيغو يوم 22 مايو الماضي، وبعدها دخل في مفاوضات جادة مع إدارة البرسا لاتمام انتقاله إلى كامب نو.

واحتفظ برشلونة ببند حق التوقيع المُدرج في عقد إيميرسون والذي يمكن تفعيله في نهاية شهر يونيو 2021.

ووفقًا لتقارير صحيفة ماركا الاسبانية سيدفع رئيس برشلونة “جوان لابورتا” مبلغ 9 ملايين يورو لإحضار إيميرسون إلى كامب نو هذا الصيف، رغم عدم يقين الإدارة إذا ما كان سيشارك بصفة دائمة أم لا.

وقال الصحفي الايطالي الشهير فابريزو رومانو إن برشلونة يستعد لإعلان صفقة إيمرسون خلال الساعات القليلة القادمة.

وإذا حدث ولم يعتمد المدير الفني للبرسا على إيميرسون، سيتم بيع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا لتحقيق ربح منه، مع منح إدارة ريال بيتيس 20٪ من أي عملية بيع وفقًا للاتفاق الحالي.