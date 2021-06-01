قميص ريال مدريد الجديد يشهد عودة الخطوط الكلاسيكية إلى الأكتاف

اعتمدت شركة أديداس للملابس الرياضية الخطوط الثلاث الكلاسيكية إلى اكتاف قميص ريال مدريد الجديد، المقرر أن يخوض به النادي الملكي مباريات الموسم المقبل 2022/2021.

وسُربت بعض صور الإعلان الترويجي لـ قميص ريال مدريد الجديد، اليوم الثلاثاء الأول من يونيو، بعد أسبوع واحد فقط من نهاية الموسم الكروي 2021/2020 الذي شهد احتلال الفريق للمركز الثاني خلف جاره أتلتيكو مدريد.

وظهر في صور إعلان قميص ريال مدريد الجديد كل من “ماركو أسينسيو ومارسيلو وكريم بنزيمة”، وأوضحت تلك الصور بعض تفاصيل تصميم القميص، ومن بينها استخدام اللون الذهبي لشعار شركة اديداس، واللون الأزرق الداكن للرقبة والخطوط الثلاث الكلاسيكية على الأكتاف.

وأستخدم اللون البرتقالي أعلى الرقبة وعلى جزء من الأكمام، لكن اللون الأزرق الداكن سيطر على لون اسم ورقم اللاعب بالخلف، وهذا ما أوضحته صورة مسربة لقميص الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي الذي سيغيب عن يورو 2020 للإصابة.

وتم إلتقاط الصور المُسربة لقميص ريال مدريد الجديد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي خاض عليه الفريق جميع مباريات الموسم الماضي على أرضه بسبب إصلاحات ملعب سانتياجو برنابيو.

واستوحت شركة اديداس الألماني تصميم القميص الجديد لنادي ريال مدريد من منطقة Cibeles في مدريد، وهي المنطقة التي يحتفل فيها الفريق مع الجمهور بالألقاب المختلفة.

ويقال أن بدء بيع القميص الجديد للنادي الملكي سينطلق من أستراليا خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيكون دافيد ألابا أول لاعب جديد في ريال مدريد سيرتدي هذا القميص الجديد بعد انضمامه لصفوف الريال قادمًا من بايرن ميونخ.