ريال مدريد يعلن عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق لهذه المدة

أعلن ريال مدريد بشكلٍ رسمي عودة مدربه السابق “كارلو أنشيلوتي”، لقيادة الفريق لمدة 3 سنوات قادمة، أي حتى موسم 2024، بعد فسخ تعاقده مع إيفرتون الإنجليزي.

وفاجئ أنشيلوتي الجميع برحيله عن نابولي الإيطالي في يوليو 2018، ومن ثم إنتقاله إلى إيفرتون في ديسمبر 2019، في خطوة أعتبرها البعض نهاية المدرب الإيطالي.

ولكن منح ريال مدريد رجل العاشرة، ولاية ثانية، خلفًا لزين الدين زيدان الذي قدم إستقالته بعد نهاية الموسم المنصرف، وسيحصل كارلو أنشيلوتي على 6 ملايين يورو كراتب سنوي مع المرينجي.

وامتاز كارلو أنشيلوتي بقيادة ريال مدريد بين عامي 2013 و2015، وقدم مع النادي الملكي كرة قدم جميلة، ظلت عالقة في عقول جماهير الفريق حتى لحظة إعلان عودته من جديد.

ورغم فك عقدة ريال مدريد في دوري دوري أبطال أوروبا بتحقيق اللقب في عام 2014، بعد غياب دام لـ 11 عامًا، إلا أن إدارة بيريز قررت الإستغناء عنه حينها، بسبب عدم حصوله على لقب محلي وحيد “كأس ملك إسبانيا”.

وبشكلٍ عام خاض أنشيلوتي 119 مباراة رسمية مع ريال مدريد في ولايته الأولى، فاز في 89 مناسبة، وتعادل في 14 لقاء، وتلقى 16 هزيمة، وسجل النادي الملكي 322 هدفًا، واستقبلت شباكه 103 هدفًا، وحقق 4 ألقاب “دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس ملك إسبانيا”.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي أن المدرب الإيطالي سيوقع عقود تولي مهمة تدريب الفريق غدًا الأربعاء، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز في سيوداد ريال مدريد.

وأضاف ريال مدريد في بيانه، أن أنشيلوتي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.