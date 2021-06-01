5 قضايا مليونية تطارد الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أمس رسميا، ملف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي من خلال تجديد عقده موسما جديدا.

واعتمدت الإدارة في الإبقاء على المدرب على النتائج التي حققها مع الفريق في الموسم المنقضي من بينها خطف مقعد بدوري أبطال آسيا من خلال تحقيق المركز الثالث بدوري المحترفين جامعا 56 نقطة، وكذلك بلوغ نهائي بطولة محمد السادس للأندية العربية.

وسبق تجديد العقد - حسب مصادر الصحيفة -، رفض المدرب تأجيل المفاوضات معه لحين عودته من إجازته السنوية، حيث أبلغ إدارة النادي بعدم التزامه معها حال مغادرته للبرازيل دون حسم التجديد، مؤكدا لها عدم ممانعته في التوقيع لأي ناد آخر، وهو ما دفع إدارة الاتحاد للتوقيع معه أمس رسميا قبل مغادرته للتمتع بالإجازة.

وبرغم نجاح مجلس الإدارة في تجديد عقد الجهاز الفني، إلا أنه لايزال محاصرا بقضايا خارجية.

و​أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سلسلة من القرارات تجاه النادي تتعلق بقضايا مع محترفين أجانب وعدد من الأندية يصل مجمل المبالغ المطلوب تسديدها نحو 9 ملايين يورو.

وألزم (فيفا) نادي الاتحاد بدفع مليون و600 ألف يورو للمحترف الصربي ألكسندر بريجوفيتش كجزء من حقوقه التي كان من المقرر أن يتسلمها في يوليو 2020.

كما بات لزاما على إدارة النادي دفع 3 ملايين و200 ألف يورو لنادي يانغ بويز السويسري كدفعات متبقية من قيمة انتقال المحترف الإيفواري سيكو سانوجو في يناير 2019.

وألزم (فيفا) نادي الاتحاد بدفع مليون و700 ألف ريال لمحترفه الحالي غاري رودريقيز كمستحقات متأخرة، حيث فرض عقوبة على تأخير السداد بقيمة 30 ألف فرنك.

ويطالب الصربي السابق ألكسندر بيزيتش الاتحاد بمبلغ مليونين و200 ألف دولار بالإضافة إلى غرامة على تأخير السداد بنسبة 5% عن كل شهر كون مستحقاته كان من المقرر أن يتسلمها في سبتمبر 2019.

​وعلمت «مكة» أن الثلاثي الأجنبي، المصري أحمد حجازي والبرازيليين رومارينيو ومارسيلو جروهي تقدما لإدارة النادي قبل مواجهة النصر الأخيرة بالدوري، بخطاب رسمي طالبوا خلاله بصرف رواتبهم المتأخرة أكثر من 3 أشهر، وهو ما دفع الإدارة للتحرك سريعا لاحتواء هذه الأزمة وتوفير المبالغ المتأخرة في ظل تمسكها باستمرار هذا الثلاثي بجانب المغربي كريم الأحمدي.

كما بدأ الحائلي ونائبه أحمد كعكي التحرك لبحث سبل تقليص مبالغ الديون الخارجية والمحلية بهدف استخراج شهادة الكفاءة المالية.

ومن بين الحلول التي تعمل عليها الإدارة، إعادة تسويق عقود المحترفين غاري رودريقيز والكسندر بريجوفيتش لعدم الجدوى الفنية من وجودهما ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل إلى جانب المبالغ الفلكية لعقديهما من دفعات ورواتب وحوافز، كما بريجوفيتش لا يزال رافضا فكرة التنازل عن عقده والشرط الجزائي العالي، خاصة أن عقده مع النادي تبقى فيه موسمان آخران.

وتبحث إدارة النادي أيضا مخرجا لإعارة البرازيلي برونو هنريكي، حيث يتوقع التحاقه بأحد الفرق البرازيلية.

كما ناقش مجلس الإدارة كافة القضايا التي صدر بها حكم نهائي غير قابل للاستئناف والتي تهدد النادي بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث تصدى لهذه الشكاوى نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد كعكي وهي تخص اللاعب السابق فيصل الخراع، ووكيل اللاعبين جون فيولا بمبلغ إجمالي يصل إلى 3 ملايين ريال، حيث ستسدد مستحقاتهما خلال أيام وأثناء المهلة المحددة حتى لا يتم تطبيق العقوبة.

مطالب كاريلي مقابل الاستمرار:

