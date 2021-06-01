الفتح يفتتح تعاقداته بالجعيدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت إدارة الفتح أولى صفقات الموسم الجديد بالتوقيع مع لاعب الإسماعيلي المصري السابق أحمد الجعيدي (مواليد) لموسم واحد. وسبق للجعيدي اللعب لأندية الرائد وأحد والبكيرية والوشم وجدة. كما تبحث الإدارة عن مهاجم بديل للهولندي ميتشيل فريدي بعد انتهاء عقده. وكان تقرير المدير الفني، البلجيكي يانييك فييرا تضمن التوصية بالتعاقد مع مهاجم هداف مع استمرار، حارس المرمى ماكسيم كافال والمغربيين مروان سعدان ومراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكه والبيروفي كريستيان كويفا، في حين باتت عودة اللاعب النرويجي غوستاف ويخايم الذي يرتبط بعقد حتى الموسم المقبل، مؤكدة بعد تجاوزه الإصابة.

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