16 ألف مشجع بيورو 2020 في أمستردام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أمس زيادة عدد الجماهير التي ستحضر مباريات أمم أوروبا (يورو 2020) في أمستردام إلى 16 ألف متفرج. وسمح التحسن في موقف فيروس كورونا بزيادة عدد المشجعين بواقع 4 آلاف مشجع، في خطوة تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الهولندي ومنظمي البطولة، ومسؤولي أمستردام والحكومة الوطنية. ويلعب المنتخب الهولندي مبارياته الثلاثة في المجموعة الثالثة أمام أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية بملعب يوهان كرويف (55500 مشجع).

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