الأهلي يربط وجهة معسكره بالمدرب الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاضل إدارة النادي الأهلي بين دولتين لتحتضن إحداهما المعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

ويركز الأهلي على دولة أوروبية وأخرى عربية في شمال أفريقيا، والأخيرة رغبة أولى للإدارة، إلا أنها لم تحسم ذلك بصفة رسمية، حيث ينتظر مجلس الإدارة الانتهاء من التعاقد مع المدرب أولا، ومن ثم تحديد مكان المعسكر بصورة نهائية.

ولا يزال المدرب الألباني بيسنيك هاسي الذي انتهى عقده مع نادي الرائد بنهاية الجولة الـ30 الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أبرز المرشحين لتدريب الأهلي خلفا للروماني لورينت ريجيكامب الذي انتهى عقده بنهاية الدوري.

وقضى هاسي 3 مواسم متتالية مع الرائد، كان أسوأها الأخير الذي شهد تهديد الفريق بالهبوط.

من جهة أخرى، شرعت إدارة النادي في البحث عن لاعب محلي في خانة الظهير الأيمن، كما تبحث عن لاعب أجنبي في خانة الظهير الأيسر يجيد اللعب بالقدمين للاستفادة من خدماته في خانتي الظهير الأيمن والأيسر.

يذكر أن الرئيس التنفيذي الجديد وائل السقاف تسلم كافة العهد والملفات من سلفه وليد سلطان لتنتقل بذلك كافة الأمور إلى عهدة مجلس الإدارة الجديد برئاسة ماجد النفيعي.