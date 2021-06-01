40 لاعبة بتدريبات أكاديمية المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد لاعبات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة للمشاركة في بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الذهبية للسيدات) التي ستقام يومي 25 و26 يونيو الحالي تحت 15 عاما من خلال التدريبات التي تقام بصالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، للأسلحة الثلاثة (الابيه والسيبر والفويل). وشهدت التدريبات التي تقام 4 أيام في الأسبوع بمشاركة أكثر من 40 لاعبة، التركيز على الجوانب الفنية واللياقية.



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