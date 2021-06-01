شكرا لقرائتكم خبر عن نافراتيلوفا تغرد وسيرينا تدافع عن أوساكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

علقت أسطورة التنس مارتينا نافراتيلوفا على قرار اليابانية نعومي أوساكا الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة، بسبب مقاطعتها وسائل الإعلام بتغريدة كتبت فيها: «حاولت أوساكا تحسين وضعها ووضع الآخرين، بقرار الانسحاب لكن حصل العكس، آمل أن يسهم قرار انسحابها، على قسوته، في بدء تعافيها وعنايتها بنفسها».

مسحت نافراتيلوفا الفائزة ب18 لقب جراند سلام التغريدة لاحقاً، وكتبت: «أنا حزينة جداً على نعومي أوساكا، أتمنى فعلاً أن تتعافى، نحن كرياضيين نتلقى تعليماً عن العناية البدنية، لكن الجانب النفسي ربما لا يحظى بكثير من الاهتمام».

وتنوعت ردود الأفعال حول قرار أوساكا الانسحاب يوم الاثنين بعد يوم من تغريمها 15 ألف دولار على مقاطعة المؤتمرات الصحفية، كما وجهت انتقادات لمنظمي البطولة بعد نشر صور نادال ونيشيكوري وأرينا سابالينكا وكوكو جوف وهم في المؤتمر الصحفي وكتبت تحت الصورة المدمجة «يفهمون معنى المشاركة» واعتذر المنظمون لاحقاً وتمنوا للاعبة التعافي من كآبتها والمشاركة في البطولة العام المقبل.

وعلقت سيرينا ويليامز على قرار اليابانية: «أتعاطف معها، لا يتساوى الناس في ردود أفعالهم تجاه التنمر، أنا على سبيل المثال جلدي سميك ولا أبالي والبعض لا».

ووصفت بيلي جون كينج الفائزة ب39 لقب جراند سلام اللاعبة اليابانية بال «شجاعة» وتمنت لها التعافي وعلق نجم السلة الأمريكي ستيفن كوري: «فليكن الحب والاحترام والطاقة الإيجابية في طريقك».

في المقابل، علق روب باركر محلل التنس في شبكة فوكس: «تصرفها لا ينم عن احتراف، إن كانت فعلاً تعاني اكتئاباً منذ 2018 لماذا لم تنسحب قبل البطولة؟ تقول إنها تفعل كل شيء باستثناء تحمل أسئلة المراسلين، هل هذا منطقي؟ كل اللاعبين يستلمون شيكات البطولة، كي يتفاعلوا مع الإعلام، لقد خيبت آمال المشجعين».