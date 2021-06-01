هل يستطيع ناصر ماهر تعويض غياب محمد مجدى أفشة؟ الأرقام تجيب

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القاهرة - سامية سيد - يسيطر الخوف والقلق على جماهير النادي الأهلى، بعد الإعلان عن إصابة محمد مجدى أفشة في ظل ارتباط الأهلى بمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والتي يضع الجماهير آمالا عريضة للتتويج بها للمرة العاشرة.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، الذى توج به على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي القرن والذى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، بفضل هدف محمد مجدى أفشة والمعروف بـ"القاضية ممكن".

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، غياب محمد مجدى أفشة لاعب الفريق لمدة أسبوعين عن التدريبات بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.

وتعرض محمد مجدي أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، فى لقاء السوبر الأفريقى الذى توج به الأهلى للمرة السابعة فى تاريخه بعد الفوز بثنائية نظيفة سجلها محمد شريف وصلاح محسن.

وسيكون ناصر ماهر الخيار الأفضل لتعويض غياب أفشة عن مباراة الترجى المقبلة، إذا لم يلحق بها، خاصة أنه يلعب في نفس المركز وطالب الحصول على فرصة المشاركة وهى التي اقتربت في ظل غياب أفشة المتوقع.

ولكن هل ناصر ماهر قادر على تعويض غياب أفشة؟ وهو ما نستعرضه في التقرير التالي..

شارك أفشة حتى الآن في 76 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، منها أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى هذا الموسم.

في المقابل، شارك ناصر ماهر حتى الآن 44 مباراة في تاريخه مع الأهلى في جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى لزملائه، ولعب هذا الموسم 6 مباريات مع الأهلى بمعدل 258 دقيقة فقط لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وكان ناصر ماهر خرج معار لنادي سموحة الموسم الماضى، واستطاع أن يظهر بشكل جيد بعدما خاص معهم 29 مباراة نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 12 أخرى لزملائه وهو ما أعاده مرة أخرى للأهلى، فهل يستطيع تعويض أفشة في المباريات المقبلة؟ هذا ما ستجيب عنه المباريات في الفترة المقبلة.