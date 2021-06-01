شكرا لقرائتكم خبر عن بنها تصعد للدورى "الممتاز ب" بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب 5 سنوات عن الدورى "الممتاز ب"، صعد اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنها إلى الدورى الممتاز ب، بعد تربعه على قمة المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية، بمحموع نقاط بلغ 62 نقطة، وذلك بعد تحقيق التعادل الإيجابي مع فريق نادى بهتيم بنتيجة 1/1، ليصل فريق نادى بنها إلى النقطة 62، ويحقق الصعود عن المجموعة السادسة، حيث كان آخر صعود لفريق بنها كان عام 2015.

وبدوره تقدم الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والوكلاء والعاملين بالشباب والرياضة، بخالص التهاني لمجلس إدارة نادي بنها الرياضى وأعضاء الجمعية العمومية والفريق الأول لكرة القدم، وجماهير كرة القدم بالنادى، مؤكدا أهمية تشجيع الأبطال الذين حققوا إنجازا جديدا في مجال كرة القدم بالقليوبية، متمنيا مزيدا من الإنجازات والتقدم في كل مجالات التسابق.

من جانبها قالت رضوى الشافعى عضو مجلس إداراة نادى بنها الرياضى، إن هذا الصعود نتيجة جهد وعرق وتعب لموسم كامل من جميع أفراد منظومة الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنها الرياضى من الجهاز الفنى واللاعبين، وأن الصعود يعتبر إنجازا حقيقيا يحسب للجميع من مجلس إدارة وجهاز فنى ولاعبين وجماهير ولكل الداعمين للفريق.

وأشادت، بتحقيق هذا الإنجاز الذى يعتبر إنجاز لمحافظة القليوبية وليس لمدينة بنها فقط، وموجهة الشكر للجنة الكرة بالنادي المكونة من أحمد برهومة رئيس مجلس الإدارة، وعبد الكريم الجندي، وحامد الشيمي، وكذلك كل الجماهير الوفية التى تتحرك خلف الفريق فى كل المباريات.

وأكدت "الشافعى"، أن الصعود للممتاز يتطلب الكثير من المسؤلية والتخطيط لما بعد ذلك خلال الفترة القادمة، لأن نادى بنها يستحق مننا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لكى نرفع اسم نادى بنها بين كبرى الأندية المصرية.

خلال الاحتفالات بالصعود للدورى الممتاز ب



فرحة فريق نادى بنها الرياضى