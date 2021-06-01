شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي إيهاب المباركى يقترب من العودة لتشكيل دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق وادي دجلة، من العودة لتدريبات فريقه، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة بالتهابات في الركبة، أبعدته عن الفريق في المباريات الأخيرة.

لعب المباركي 11 مباراة فقط بقميص وادي دجلة منذ انضمامه، وكانت أخر مباراة يشارك فيها كاملة هي مباراة أسوان بالدوري في نهاية يناير الماضي، وشارك بعض الدقائق في مباراة المحلة مطلع فبراير الماضي، غاب بعدها عن المباريات لفترة طويلة، وعاد مطلع مايو الماضي مرة أخرى لكنه لم يشارك مباراة كاملة أمام بيراميدز لتعاوده الإصابة من جديد ويتجدد غيابه عن دجلة.

وانضم المباركى، ظهير أيمن فريق الترجى التونسي، لصفوف فريق الكرة الأول بنادي وادى دجلة، في بداية الموسم الجاري ولمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، عقب رحيل المباركى عن «باب سويقة».

واستقر الجهاز الفني لفريق دجلة، بقيادة عبد الباقي جمال، على خوض مباراتين وديتين في فترة التوقف في الأسبوع الثاني من شهر يونيو استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

واتفق الجهاز الإداري للفريق على مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم التاسع من شهر يونيو الجاري، وجارى التفاوض مع 3 أندية من الدوري الممتاز لتحديد ودية أخرى أمام أحدهم، ستلعب يوم 10 يونيو.

وأكد الجهاز الفني للفريق الدجلاوي أن المباريات الودية الهدف منها استعادة اللاعبين لياقتهم لاستئناف الدوري، خاصة أن الفريق يحتاج مزيدا من الاحتكاك بفرق الدوري في إطار ودي استعدادا لاستئناف المسابقة التي يعيش فيها الفريق وضعا صعبا للغاية.