شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الكرة الإيطالية: الأهلي لا يقل عن إنتر ميلان ويوفنتوس في عظمتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أليساندور ألتوبيلي، أسطورة كرة القدم الإيطالية، أن النادي الأهلي لا يقل عن أندية إيطاليا في عظمتها وقوتها مثل إنتر ميلان ويوفنتوس.

وقال ألتوبيلي في تصريحاته عبر برنامج "السادسة" على قناة الأهلي عبر تقنية "فيديو كونفرانس": الأهلي عظيم وله صولات وجولات وأفتخر بظهوري في قناة الأهلي وقمت بتحليل العديد من مبارياته في القنوات العربية".

ووجه ألتوبيلي الشكر لقناة الأهلي بعد تهنئته بحصول إنتر ميلان على لقب الدوري، وقال:" الإنتر فريق كبير وفوزه بالدوري أمر طبيعي، وانتداب كونتي للتدريب شئ عظيم، والأندية الإيطالية تدار بطريقة مختلفة، والإنتر سيعاني الموسم المقبل بعد رحيل كونتي، لإن الإدارة الصينية من الصعب التعامل معها".

وواصل قائلا:" جماهير الإنتر كانت منتظرة دعم الإدارة للفريق، ولم يكن يتوقع أحد إقالة كونتي، نعم لديهم العديد من المشاكل الاقتصادية، والإدارة قررت بيع اللاعبين وتم رفض طلبات كونتي بضم لاعبين جدد والبقاء على لوكاكو وبيريز، وهو ما رفضته الإدارة الصينية لأن الأمور الاقتصادية ليست على ما يرام".

وعن رحيل كونتي، أكد أن الإدارة الصينية لم تقم بإقالته قائلا:" ما علمته في وقت لاحق أن المدرب طلب التعاقد مع 3 لاعبين جدد للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، لكنه فوجئ برفض طلبه لذلك قرر الرحيل".

واستطرد قائلا:" هنا الأمور مختلفة فالجميع يشعر بالخذل بعد رحيل كونتي، وجماهير روما سعيدة للتعاقد مع مورينيو، والكرة الإيطالية تدار بطريقة مختلفة، وعودة مورينيو لروما من جديد أمر لم يكون يتوقعه الجميع وكان بمثابة المفاجأة".

وعن مورينيو قال:" هو مدرب مثير للجدل لكنه ناجح، والنجاح والفشل متوقف على المدرب، فهو بالنسبة لروما شئ كبير".

وعن بطولة السوبر ليجا والأزمة القائمة حولها قال:" أعتقد أن هناك 12 فريقا يصرون على اللعب، لأنها ستدخل لهم العديد من الأموال وتعالج أمور اقتصادية كبيرة، لكنها في نفس الوقت ستدمر الكرة الأوروبية، ومن الممكن أن يعتادوا عليها في المستقبل، ولكن الأمور صعبة للغاية قد يكون الأمر صعب في المحاكم، فالأندية تريد اقتصاد جيد لها ليس أكثر، لأن دوري الأبطال كبير للغاية وسيبقى الأفضل بكل تأكيد".

وواصل ألتوبيلي كلامه قائلا:" أعلن من خلال قناة الأهلي أن الأندية الإيطالية ستعود بقوة، ولكن هذه الأيام ليس لدينا الإمكانيات، وليس لدينا مواهب إيطالية، فآخر فريق في ترتيب الدوري الإنجليزي يملك لاعبين كبار عن أول فريق في الكالتشيو، وهذا يرجع إلى أن هذه المواهب تحترف في إسبانيا لبرشلونة وريال مدريد، لكننا سننتظر إيطاليا في يورو 2021 والمنتخب الإيطالي سيقوم بعمل كبير فيها وأتمنى أنه عندما أظهر مجددا في قناة الأهلي تكون إيطاليا قد عادت وعاد شبابها".

وختم حديثه قائلا:" أعشق النادي الأهلي وفخر لي أن أقوم بوضع قميص الأهلي خلفي وأهنئه الفريق بحصوله على السوبر الإفريقي، وسيغلب ريال مدريد في الألقاب القارية، وأنتظر دائما لمشاهدة الكرة المصرية لإنني أعشق أبوتريكة وحازم إمام وكل المصريين اللذين قابلتهم في تحليل المباريات.. حظ سعيد لكم جميعا في مصر والنادي الأهلي".