شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم ثلاثى الزمالك قبل الانضمام للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر غدًا وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اعتبارا من السبت 5 يونيو.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10 ،والثانية يوم 13 يونيو.

وشهدت قائمة منتخب مصر لوديتىّ جنوب افريقيا، تواجد 3 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عبدالسلام وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور، ونرصد بالأقام ماذا قدم الثلاثى مع الفارس الأبيض قبل التواجد فى قائمة المنتخب الأولمبى.

إمام عاشور لاعب وسط.. شارك مع الزمالك فى 13 مباراة بالدورى هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، كما شارك اللاعب فى 4 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا. محمد عبد السلام مدافع.. شارك محمد فى 4 مباريات فقط مع الزمالك فى بطولة الدورى بواقع 75 دقيقة، وشارك فى مباراتين بكأس مصر بواقع 100 دقيقة. أحمد فتوح ظهير أيسر.. شارك فى 19 مباراة مع الزمالك فى الدورى، ونجح فى تسجيل هدف وصناعة أخر، كما شارك فى 5 مباريات بدورى أبطال أفريقيا وسجل هدف وصنع أخر، ولم يشارك فى أى لقاء بكأس مصر.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبى كلاً من.. حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح -مصطفي شوبير

الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )-محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد -ناصر ماهر -حسن علي - محمد صادق -رمضان صبحي -احمد عبدالقادر -إبراهيم عادل -طاهر محمد طاهر -عمر مرموش -فوزي الحناوي

الهجوم: مصطفي محمد -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد