شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخاطب الأهلي لتجديد إعارة فارس طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المقاصة أن ناديه سيفتح خط مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي لطلب تجديد إعارة فارس طارق لاعب الفريق الأحمر والذى يلعب حاليا في صفوف الفريق الفيومي، للاستمرار مع المقاصة في الموسم المقبل.

قال المصدر أن فارس طارق قدم عروضا طيبة مع المقاصة منذ الحصول على خدماته وهناك رغبة من الجهاز الفني للفريق الفيومي في الإبقاء عليه، ولكن الأمر متوقف على قرار الأهلي.

أضاف أن المقاصة ينتظر موقف الأهلي من قيد غارس طارق في قائمته للموسم الجديد أو تجديد إعارته ، بحيث يتحدد موقفه من تجديد إعارة اللاعب أو البحث عن لاعب بديل حال عودته للأهلي.

ويعتمد محمد عظيمة على فارس طارق بشكل أساسي في مباريات المقاصة بالدوري وبات المرشح الأول لقيادة الجبهة اليمنى في صفوف الفريق الفيومي منذ قدوم عظيمة لتولي القيادة الفنية.